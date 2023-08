Tottenham : Harry Kane n’a pas fait le déplacement à Barcelone

C’est le transfert qui tient en haleine depuis plusieurs jours les fans de Tottenham et du Bayern Munich. Que va faire Harry Kane ? Alors que son contrat expire dans une saison du côté de Londres, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs est dans le viseur des Bavarois qui n’arrêtent pas de formuler des offres toutes refusées les unes que les autres par l’intransigeant Daniel Lévy. Et alors que la situation n’évolue que trop peu pour le champion d’Allemagne, ce dernier ne se donne encore que quelques jours avant de définitivement abandonner le dossier.

Et alors qu’il se fait à l’idée de disputer une dernière saison avec Tottenham, Kane fait du Kane et a notamment inscrit un quadruplé face au Shakhtar Donetsk pour son premier match de préparation estivale (5-1). Pourtant, le buteur de 30 ans ne figure pas dans le groupe des siens face au FC Barcelone ce mardi. Selon plusieurs sources anglaises et allemandes, sa non-présence dans le groupe n’est pas du tout lié à un éventuel transfert au Bayern. Aucune raison n’a pourtant été communiquée sur son absence mystérieuse.