OL : Nicolás Tagliafico met les choses au clair pour son avenir

Sous contrat jusqu’en 2025, Nicolás Tagliafico ne regrette pas d’avoir signé à l’OL. S’il reconnaît en conférence de presse qu’il s’attendait à jouer le haut de tableau et non pas le maintien, l’Argentin assume cette situation et pense avant tout à l’avenir du club, lui dont on disait cet été qu’il souhaitait s’en aller face aux faibles ambitions sportives.

La suite après cette publicité

«La vérité c’est que je ne pense qu’à une seule chose : sortir l’équipe de cette situation. Il faut souffrir à chaque match. Il faut qu’on arrive à avoir plus de points, plus de victoires. Il faut qu’on arrive à travailler, sans forcément penser au résultat mais aussi à la façon de jouer. On arrivera à s’en sortir», assure le champion du monde 2022 en conférence de presse.