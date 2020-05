Le FC Barcelone doit trouver 70 M€, l'Inter veut se servir au PSG

La suite après cette publicité

Le Barça doit trouver 70 M€

Embarqué dans la finalisation des dossiers Miralem Pjanic et Lautaro Martinez, le FC Barcelone fait la une de la rubrique mercato depuis plusieurs semaines. Le premier dossier cité aurait bien avancé ce week-end, un accord étant intervenu avec la Juventus, selon la presse catalane. Mais pour finaliser à 100% tout cela, L'Esportiu nous explique ce matin que le Barça doit d'abord trouver 70 M€ grâce à la vente de plusieurs joueurs. Et pour cela une opération avec la Vieille Dame sera vraiment la bienvenue. Le départ de Nelson Semedo à Turin, ajouté aux 25 M€ que devrait récupérer les Blaugranas seraient donc une première étape. Une vente d'Arthur Melo serait aussi bonne pour les finances du club, selon le média. Tout ceci afin de boucler l'arrivée de Pjanic et surtout de Lautaro Martinez au plus vite.

L'Inter avance sur Edinson Cavani

Il n'y a pas que la Juve en Italie qui se montrera active sur le mercato cet été. L'Inter aussi cherche des renforts et selon la Gazzetta dello Sport, plusieurs pistes seraient en première ligne afin de combler Antonio Conte. On pense à Emerson Palmieri de Chelsea, Nelson Semedo du Barça ou encore Sandro Tonali de Brescia. Mais c'est surtout sur le front de l'attaque que les options seraient les plus avancées, selon le journal au papier rose. Les noms de Timo Werner et Edinson Cavani reviennent avec insistance et à juste titre, semble-t-il, puisque les Intéristes continueraient d'avancer sur les deux dossiers. Pour l'Uruguayen, le fait que Paris négocie avec l'Inter le transfert définitif de Mauro Icardi est un signe positif. Les Italiens pourraient lier le départ d'Icardi avec l'arrivée de Cavani. Bref, les tractations continuent.

Les clubs de Serie A ont perdu 1 milliard d'euros !

Plus dur sera l'après diront certains. L'après-crise, liée au coronavirus COVID-19 qui a paralysé le football durant plusieurs mois, devrait être ardue pour bon nombre de clubs en Europe. En Italie, les formations de Serie A ne devraient pas échapper à la règle. Et selon Tuttosport ce mardi, les clubs du championnat phare de la péninsule auraient perdu pas moins de 1 milliard d'euros depuis l'arrêt des compétitions. Alors le journal interroge ce matin directement le Premier ministre du pays, Giuseppe Conte, en lui demandant : «est-ce toi qui vas payer ?» L'État va devoir sauver les clubs, car pour le moment il ne veut prendre aucun risque en précipitant une reprise prévue pour l'instant au minimum le 20 juin.