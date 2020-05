Mercato : le FC Barcelone compte boucler deux dossiers chauds dans la semaine

De l'autre côté des Pyrénées, tout porte à croire que le football reviendra bientôt. Le gouvernement autorise, dès ce lundi, les formations de Liga à s'entraîner en groupes, et la mi-juin semble être une date envisageable pour une reprise. Mais en attendant, les dirigeants commencent déjà à se pencher sur le prochain mercato. C'est le cas à Barcelone, où Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal ont déjà lancé les grandes manœuvres.

Si le dossier Neymar semble avoir été mis de côté ces derniers jours, deux noms font l'actualité sur la cote catalane, Lautaro Martinez (Inter) et Miralem Pjanic (Juventus). Comme l'explique le quotidien Mundo Deportivo, cette semaine va être décisive pour ces deux dossiers chauds. Dans le cas de l'attaquant argentin, les demandes de l'Inter sont encore trop élevées, à savoir 80 ou 90 millions d'euros, et les Barcelonais comptent procéder à un échange pour faire baisser ce prix. Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arturo Vidal sont les quatre joueurs dont souhaite se séparer le leader de la Liga.

Rafinha, la clé de l'opération Martinez ?

Toujours selon le média, Rafinha, qui a retrouvé des sensations au Celta cette saison, pourrait être la clé, lui qui avait déjà joué à l'Inter lors de la saison 2017/2018. Il plaît toujours autant aux dirigeants milanais, intéressés par la possibilité de le récupérer. Quant à Pjanic, pour qui Sport annonçait déjà un accord dimanche soir, on n'en serait pas encore là, mais le club peut bel et bien compter sur la volonté de l'ancien de l'OL. La Vieille Dame est également prête à s'en séparer, toujours dans cette politique de réduction de la masse salariale. En revanche, la Juventus continue d'insister pour récupérer Arthur Melo dans l'opération, ce dernier n'ayant aucune envie de quitter Barcelone.

En plus de Nelson Semedo, le FC Barcelone souhaiterait expédier Ivan Rakitic vers Turin pour convaincre, définitivement, les Blanc et Noir. La direction barcelonaise espère en tout cas boucler ces deux opérations dans les jours à venir et ainsi prendre de l'avance sur son mercato. Les médias catalans semblent de leur côté assez optimistes quant au dénouement des deux opérations.