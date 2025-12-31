Menu Rechercher
OL : Martin Satriano ne manque pas de courtisans

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Martín Satriano @Maxppp

Son début de saison à l’OL est timide. Seul attaquant de pointe de l’effectif rhodanien, Martin Satriano a pourtant enchaîné les matches en cette première partie de saison avec le club rhodanien. Avec 17 rencontres au compteur, l’attaquant de 24 ans n’a marqué que trois buts et délivré une passe décisive, signe d’un rendement insuffisant. Pourtant, avec l’arrivée d’Endrick dans le Rhône, l’Uruguayen risque de voir son temps de jeu fondre comme neige au soleil en deuxième partie de saison.

Alors qu’il dispose d’une option d’achat obligatoire fixée à 5 millions d’euros par le RC Lens, l’ancien de l’Inter Milan pourrait quitter Lyon dès cet hiver si le club lève son option d’achat et le vend dans la foulée. Et à en croire les informations de Marca, Satriano ne manque pas de courtisans en Espagne. Selon le média ibérique, Levante, Gérone et Elche auraient mis le joueur dans leur short-list. D’après Estadio Deportivo, Valence est également intéressé. Reste à savoir si l’un des clubs cités sera prêt à s’aligner.

