MU : le joueur improbable que souhaitait recruter Erik ten Hag

Manchester United connaît depuis plusieurs saisons un problème au poste de numéro 9. Après avoir longtemps misé sur Anthony Martial, le club mancunien a vu le Français partir libre cet été. Pour le remplacer, Erik ten Hag a souhaité rapatrier un ancien de la maison.

D’après The Athletic, les pensionnaires d’Old Trafford ont pensé recruter Danny Welbeck. L’actuel joueur de Brighton sortait d’une saison à sept buts en 37 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. L’international anglais de 33 ans était en fin de contrat chez les Seagulls et Manchester United avait envisagé de lui faire une offre. Finalement, Welbeck est resté à Brighton et a prolongé jusqu’en 2026.