EdF : Didier Deschamps ne peut pas s'adapter au calendrier des clubs

L’équipe de France accueille dimanche soir au Stade de France le Portugal (à suivre en live commenté sur FM) pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Nations. L’occasion pour les Bleus de poursuivre leur excellente série en cours. Invaincus, les hommes de Didier Deschamps se rendront ensuite mercredi en Croatie. Et si ce match est très important pour le sélectionneur français, il sera joué la veille d’un match du Bayern Munich et deux jours avant ceux du PSG et de Rennes, vendredi. Si les entraîneurs des clubs pourraient voir ce match contre les Croates d’un mauvais œil, Didier Deschamps ne compte pas pour autant se passer de ses meilleurs éléments.

Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur tricolore a affirmé ne pas pouvoir s’adapter au calendrier des clubs et faire les affaires de tout le monde. «Demain (dimanche) non mais mercredi (contre la Croatie, à suivre ici sur notre site) on verra. On a les matches internationaux nous aussi. Par les temps qui courent, on y va étape par étape. On verra mardi à Zagreb. On a des matchs importants à livrer, on est là pour les gagner. Je fais en sorte de répartir le temps de jeu, sans tenir compte forcément des critères après les sélections».