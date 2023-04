Nottingham Forest : Keylor Navas met les choses au clair avec le PSG

La suite après cette publicité

Après une saison d’alternance avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas (36 ans) avait officiellement été nommé comme numéro 2, au poste de gardien de but, depuis l’arrivée de Christophe Galtier à la tête du club cet été. Une situation qui l’avait forcé à ne disputer que deux rencontres de Coupe de France cette saison, avant de s’envoler en prêt cet hiver, à Nottingham Forest afin de s’y relancer. Et le portier costaricien se montre performant dans les cages du promu anglais, au point de remettre en question son avenir.

Au micro de Canal +, Keylor Navas a admis que la situation qu’il vivait à Paris ne lui plaisait pas. «Je voulais sentir que l’équipe avait besoin de moi. Quand vous arrivez et qu’on vous donne des responsabilités et la possibilité d’aider, ça m’a aidé à prendre ma décision. Pour tout le monde, c’est important de jouer, ce n’est pas qu’un travail, c’est ce que nous aimons faire. C’est le moment le plus agréable et je voulais le retrouver», a-t-il d’abord avoué.

À lire

Dalot pour le break, MU enfonce Nottingham Forest !

Keylor Navas va écouter les offres

Avant d’assurer qu’il se sentait pourtant bien physiquement avec Paris. «Quand j’étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes, que je ne m’entraînais pas ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider, m’entraîner encore plus pour montrer que je pouvais jouer. Mais je n’en ai pas eu la possibilité. J’ai encore un an de contrat avec Paris. Je me sens capable de remporter la LDC avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité d’aller en finale alors que le club ne l’a jamais atteint».

La suite après cette publicité

Et s’il n’écarte pas l’idée de revenir finalement s’imposer à Paris, l’ex-gardien du Real Madrid assure vouloir écouter les intentions du club anglais à l’issue de son prêt. «À l’issue de la saison, on pourra discuter et prendre des décisions. Mais c’est vrai qu’ils m’ont très bien accueilli, ma famille est heureuse. Il faut attendre et nous verrons», a conclu Keylor Navas. Cependant, le club red ne serait pas en mesure d’assumer le salaire de Keylor Navas en cas de transfert définitif.