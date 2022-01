Le PSG est prêt à bondir sur Raheem Sterling

Le vent tourne décidément très vite en matière de football. Depuis l'automne, Raheem Sterling a regagné ses galons de titulaire dans l'esprit de Pep Guardiola. Profitant des blessures et des envies d'ailleurs de Ferran Torres, de la méforme de Gabriel Jesus ou encore du petit coup de pompe de Phil Foden, l'international anglais est redevenu incontournable dans le onze de Manchester City. Ses 9 buts et 3 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues sont là pour en attester.

Surtout, il ne bouge plus du tout des compositions de départ de son entraîneur. C'est bien simple, à part ce dernier match nul sur la pelouse de Southampton (1-1 le week-end dernier) où il a cédé sa place à l'heure de jeu, il a joué en intégralité ou presque (remplacé à la 87e minute contre West Ham le 28 novembre) les neuf derniers matches de championnat auxquels il a participé. Un retournement de situation qui profite à l'intéressé mais également à son club, lequel est désormais disposé à lui proposer une prolongation de contrat.

Le PSG tentera sa chance si Sterling ne prolonge pas

Voilà quelque chose qui était encore inimaginable il y a quelques semaines. On parlait même de l'attaquant du côté du FC Barcelone il n'y a encore pas si longtemps, lorsque Xavi a posé ses valises sur le banc du club catalan. Reste que plus le temps avance et plus Sterling sera en position de force pour négocier avec sa direction. Des négociations n'auront pas lieu avant la fin de saison, alors qu'il arrive en fin de contrat en 2023, ce qui revient à dire : soit il prolonge d'ici l'été, soit il s'en va car Manchester City ne souhaitera pas voir partir un joueur de ce calibre libre un an plus tard.

C'est justement là-dessus que souhaitent jouer les courtisans du joueur. Outre le Barça, Sterling est apprécié par les plus grands clubs d'Europe. ESPN affirme ce samedi que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont très intéressés par un profil arrivé à pleine maturité (27 ans). Le média laisse même entrevoir quelques probabilités qu'un transfert se fasse car le principal concerné ne serait pas contre une aventure à l'étranger et ses relations avec Guardiola alternent entre le chaud et le froid.