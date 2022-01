Manchester City : gros retournement de situation dans le dossier Raheem Sterling

Si la prolongation de Paul Pogba à Manchester United prend un virage inquiétant pour le board des Red Devils, celle de Raheem Sterling connaît un certain revirement positif pour les Citizens. Auteur d'un début de saison très compliqué sur le plan sportif, Raheem Sterling (27 ans) connaît des dernières semaines bien plus prolifiques. Buteur à six reprises lors de ses huit dernières titularisations en Premier League, le natif de Kingston, qui avait perdu sa place dans le onze façonné par Pep Guardiola, a véritablement retrouvé de sa superbe. Un retour en grâce suffisant pour relancer les négociations pour une prolongation de contrat ?

A en croire les dernières informations du Daily Mail, la direction des Cityzens y croit en tout cas de plus en plus. Longtemps ouvert à un transfert pour obtenir plus de temps de jeu, l'ailier de Manchester City, actuel leader de Premier League, semble, en effet, avoir renoué une certaine complicité avec son coach Pep Guardiola, qui avait laissé le joueur de 27 ans hors de l’équipe pendant une grande partie de la deuxième moitié de la saison dernière.

La relation avec Pep Guardiola s'est améliorée !

Par ailleurs, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui se présentaient comme des courtisans de poids, ne se trouvent pas dans la meilleure des situations financières. Rappelons, à ce titre, que pour inscrire Ferran Torres, les Blaugranas doivent encore dégraisser, et ce même avec le départ de Philippe Coutinho (29 ans) à Aston Villa. Dès lors, une offensive barcelonaise pour l'international des Three Lions (72 sélections, 18 buts) est, aujourd'hui, fortement compromise et aurait quoi qu'il arrive peu de chances de se concrétiser.

Sorti d'un certain marasme sportif et de nouveau en odeur de sainteté avec Guardiola, Raheem Sterling, qui attendra toujours de voir combien de temps de jeu il aura au cours des prochaines semaines, pourrait ainsi poursuivre l'aventure avec City. Une chose est sûre, le board mancunien n'a pas prévu de laisser les choses traîner, qui plus est pour un joueur majeur qui se retrouve à 18 mois seulement de la fin de son contrat. Ainsi, les discussions avec les représentants de Sterling devraient commencer le mois prochain. Reste désormais à savoir ce qu'en pense le principal protagoniste, qui avait mis en sommeil il y a plusieurs semaines les discussions avec sa direction pour renouveler son bail. L'espoir renaît à Manchester.