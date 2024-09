Udinese : les mots forts de Florian Thauvin après son doublé

Le retour en grâce de Florian Thauvin se confirme. Déjà auteur de 3 buts et une passe décisive en 4 matchs de Serie A cette saison, l’ancien Olympien, déjà 3e meilleur buteur de Serie A, a de nouveau rayonné face à Parme ce lundi soir. Le champion du monde 2018 a inscrit un doublé et permis à son équipe de retourner le match et de s’imposer (3-2) sur la pelouse des Gialloblù. « C’est incroyable, nous avons fait un excellent travail, une grande réaction de l’équipe en seconde période. Je suis très heureux de la victoire et je remercie toute l’équipe », a déclaré celui qui a été élu homme du match pour la deuxième fois cette saison, après la rencontre.

Affublé du numéro 10 et du brassard de capitaine cette saison à Udine, Florian Thauvin s’offre une seconde jeunesse à l’aube de la trentaine. Cette renaissance n’est cependant pas une surprise pour l’ancien Bastiais : «j’imaginais mon début de saison comme ça, j’ai travaillé chaque jour pour revenir à mon niveau. Maintenant, je suis là et je veux continuer comme ça», a-t-il expliqué. À moins d’un an de la fin de son contrat, Thauvin risque d’attirer de nombreuses convoitises lors des prochains mercatos.