LdC : Ronaldinho rêve plus grand pour le PSG

Interrogé sur Telefoot, Ronaldinho (42 ans) en a profité pour s'exprimer sur la saison du Paris Saint-Germain et plus particulièrement sur le parcours du club parisien en Ligue des Champions. Si l'ancienne légende des Rouge et Bleu demande de la patience aux supporters parisiens, le Brésilien reste malgré tout confiant quant à un futur sacre en C1.

«C'est super de voir l'équipe d'aujourd'hui. Tous les grands joueurs sont là, aujourd'hui, voir le PSG jouer, c'est le top ! J'espère qu'ils vont pouvoir gagner la Champions ! Je pense qu'il manque juste du temps, de la patience. Tous les grands joueurs vont commencer à bien se trouver sur le terrain, et les choses vont venir naturellement», a ainsi expliqué l'ancienne star du PSG.