Jorge Sampaoli a fait ses choix pour le mercato de l'OM

Voilà presque un mois et demi que Jorge Sampaoli est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il commence donc à avoir le recul nécessaire pour bien juger la valeur de son effectif, jauger les états de forme et aussi anticiper les besoins sur le mercato. Un mercato sur lequel l'inventivité de Pablo Longoria, devenu président, devra encore servir les intérêts phocéens. Mais avant de recruter, il faut déjà décider du sort des joueurs déjà présents.

Et selon RMC Sport, Jorge Sampaoli a tranché sur plusieurs cas. Par exemple, il souhaite absolument voir rester Florian Thauvin et Jordan Amavi, deux joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Pour le technicien argentin, l'OM doit réussir à prolonger ces deux éléments qui rentrent dans son cadre de travail et dans son projet de jeu. Sampaoli a déjà loué les qualités, et la flexibilité, de Thauvin (28 ans). Malgré une saison hachée par les blessures, Amavi (27 ans) pourrait être le piston gauche idéal de Sampaoli pour la saison prochaine.

Oui pour Lirola et Balerdi, non pour Cuisance et Ntcham

Rien ne dit toutefois que les deux hommes accepteraient de prolonger, même si cette solution a repris de l'épaisseur ces derniers temps, notamment auprès de Thauvin. Parmi les joueurs prêtés, nombreux cette saison, Sampaoli a également fait son choix : il veut conserver Pol Lirola (23 ans), excellent depuis son arrivée à l'OM, et Leonardo Balerdi (22 ans), qui a progressé. Mais les deux hommes ont des options d'achat assez élevées (12 M€ à payer à la Fiorentina pour le premier, 14 M€ à payer à Dortmund pour le second).

L'OM pourrait donc négocier la baisse de ces options au cours des prochains mois, ou s'atteler à conclure un nouveau prêt. Cela ne sera pas le cas de Michaël Cuisance et d'Olivier Ntcham. Le premier a énormément déçu tout au long de la saison du côté de Marseille et son option de 18 M€ à lever auprès du Bayern Munich apparaît farfelue. Quant à Ntcham, son aventure a mal démarré, et ses rares apparitions n'ont pas été concluantes. Jorge Sampaoli éclaircit donc l'horizon et donne ses préférences à sa direction. Reste à savoir s'il sera bien écouté.