L'Algérie en plein cauchemar, le FC Barcelone revient à la charge pour Ousmane Dembélé

«Injuste et amère»

Le football peut parfois être cruel et nous offrir des scénarios incroyables. C'est le cas avec l'Algérie qui a raté la qualification pour la prochaine Coupe du Monde face au Cameroun en s'inclinant 1-2. Et quel scénario ! Les Fennecs se sont inclinés dans les toutes dernières minutes du temps additionnel de la prolongation sur un coup du sort de Karl Toko-Ekambi. Pour le Journal de la Liberté c'est «injuste et amère» ! «Une dernière minute fatale. Après avoir livré une bataille héroïque dans un match intense, l'équipe nationale a perdu la qualification au Mondial du Qatar à la toute dernière minute des prolongations. Les Verts ont tout donné. Ils se sont battus comme des Lions. Leur élimination est aussi amère qu'injuste», résume le quotidien local. Même son de cloche pour Horizons qui évoque également une «cruelle élimination» ! Bref, c'est tout un pays totalement abattu ce matin…

Le Barça tente tout pour Dembélé

Des nouvelles du dossier Ousmane Dembélé au FC Barcelone ! Comme l'annonce le quotidien Sport sur sa Une, «le Barça recontacte l'international français afin de le convaincre de prolonger» l'aventure en Catalogne. Pour rappel, l'attaquant est en fin de contrat à la fin de la saison. Les Blaugranas veulent à tout prix le conserver mais les négociations entre les différentes parties sont compliquées. La direction barcelonaise ne renonce pas et espère bien parvenir à ses fins. Pour cela, il faudra répondre aux exigences du joueur ! De son côté AS reprend également l'information et parle de «contact entre le Barça et Dembélé.»

L'Inter se place pour Dybala

Enfin, en Italie Tuttosport annonce que «l'Inter est entrée en contact avec Paulo Dybala» ! «La direction a rencontré son agent ces derniers jours. Sauf que lui n'est pas pressé de trouver une équipe, ce qui est un avantage pour les Nerazzurri, qui doivent d'abord vendre Lautaro Martinez.» L'avenir de la Joya va faire couler d'encre dans les prochains mois. Pour rappel, il est en fin de contrat avec la Juventus !