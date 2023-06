Carlo Ancelotti et les joueurs du Real Madrid rendent un hommage émouvant à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Pour son jubilé avec le Real Madrid, Karim Benzema a été l’un des grands artisans du match nul glané par la Casa Blanca à domicile face à une valeureuse équipe de l’Athletic Bilbao (1-1). Un partage des points qui permet d’ailleurs aux coéquipiers de l’attaquant français de conserver leur deuxième place aux dépens du voisin et rival de l’Atlético. Si le Thibaut Courtois a multiplié les arrêts pour conserver ses cages inviolées puis pour éviter le but du break après la réalisation d’Oihan Sancet au retour des vestiaires (49e), c’est bel et bien Karim Benzema qui a égalisé pour le club madrilène sur pénalty, une dizaine de minutes après l’heure de jeu (72e).

Après 14 saisons passées dans la capitale espagnole, Karim Benzema a disputé la dernière rencontre de sa carrière avec le Real Madrid marquant à cette occasion son 354e but avec le club madrilène. Même si le natif de Lyon a été relativement fantomatique en première période, il a réussi l’essentiel en étant décisif comme à son habitude. Dans la foulée de sa nouvelle réalisation avec la Casa Blanca, Carlo Ancelotti décidait de faire sortir son buteur sous une ovation ininterrompue de l’enceinte du Santiago-Bernabéu. Une belle preuve de l’amour que portent supporters madrilènes pour le Nueve. Et les hommages ont encore continué après la rencontre.

Carlo Ancelotti rend hommage à Karim Benzema

Si un hommage doit lui être rendu par le Real Madrid dans les prochains jours, ses coéquipiers n’ont pas attendu pour le soulever et le faire sauter au-dessus de leur tête dès le coup de sifflet final. Carlo Ancelotti, de son côté, a expliqué pourquoi il fallait attendre encore un petit peu. «Un adieu froid à Benzema ? Je ne pense pas, le club lui fera ses adieux dans les prochains jours. Il faut aussi tenir compte de la façon d’être de Benzema. Il est très timide et n’aime pas les grandes choses», a tout d’abord confié l’entraîneur madrilène avant de poursuivre sur l’importance cruciale de Karim Benzema pour le Real Madrid tout au long de leur aventure commune.

«Ce que Benzema a fait dans ce club est légendaire, inoubliable, quelque chose qui restera pour toujours. Oui, son départ m’a surpris, je pense que tout le monde l’a été. Heureusement, nous avons le temps de réfléchir à ce qu’il faut faire», a conclu Carlo Ancelotti avec une certaine émotion. Il faut dire que l’entraîneur madrilène a offert une belle récompense à Karim Benzema ainsi que Marco Asensio en les faisant sortir pour qu’ils reçoivent une ovation du public. Ce qui n’a pas été le cas d’Eden Hazard ni de Mariano Diaz. Avec cette vague de départs, le prochain mercato estival sera particulièrement agité dans la capitale espagnole.