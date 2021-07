Le Real Madrid autorise Manchester United à entrer en négociations avec Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Raphaël Varane (28 ans) vit peut-être ses dernières semaines comme joueur du Real Madrid. Arrivé en Espagne il y a dix ans maintenant, le défenseur central arrive en fin de contrat en 2022 et n'a toujours pas prolongé son contrat. Un bras de fer a même été entamé avec la direction, qui lui a déjà proposé une augmentation de salaire (7 M€ par an) mais il l'a refusé, estimant qu'il devrait gagner autant qu'un joueur comme Alaba (12 M€/an), nouvelle recrue arrivant cet été.

Aucun accord n'a été trouvé pour le moment et le temps presse. Voyant comment les choses sont en train de tourner, la Casa Blanca est en train d'envisager une vente du champion du monde 2018. Manchester United et le PSG sont les principaux intéressés mais ce sont bien les Red Devils qui tiennent la corde. Le Real exige minimum 50 M€ et d'après Sky Sports, le club anglais a reçu une autorisation de son homologue espagnol pour négocier directement avec Varane les termes d'un contrat dans le cadre d'un potentiel transfert. Évidemment, rien n'est encore fait mais le dossier prend doucement de l'épaisseur.