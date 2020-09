Discipline : la réaction d'Alvaro Gonzalez

C'est ce mercredi soir que la commission de discipline a rendu son verdict concernant les présumées injures à caractères racistes entre Alvaro Gonzalez, le défenseur de l'OM, et Neymar, le Brésilien du Paris SG. Les deux joueurs, en l'absence de certitudes, n'ont pas été sanctionnés. L'ancien défenseur de Villarreal est soulagé et est sorti du silence en cette fin de soirée.

« Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une peine plus que méritée. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l'Olympique de Marseille pour la confiance et la fidélité, aussi à nos grands supporters pour autant, autant d'affection. Rendez-vous sur le terrain », a-t-il gazouillé. L'affaire semble maintenant bel et bien terminée.