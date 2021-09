FC Barcelone : Ronald Koeman n’a rien contre Samuel Umtiti

Joan Laporta, président du FC Barcelone, est récemment monté au créneau pour défendre Samuel Umtiti (27 ans). Le Français, sous contrat jusqu’en 2023, mais gêné par des blessures à répétition depuis plusieurs années, a été longtemps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival. Une réunion entre les deux hommes a été décisive, à l’issue de laquelle Laporta lui a finalement annoncé qu’il resterait au Barça et qu’il évoquerait sa situation auprès de Ronald Koeman.

La suite après cette publicité

L’entraîneur des Blaugranas a rassuré Samuel Umtiti, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le Néerlandais a déclaré qu’après « la blessure qu'il a eue, il a été très difficile pour lui de retrouver son niveau physique. Et dernièrement, je vois un Umtiti bien meilleur à cet égard. L'année dernière, il avait déjà des matchs et des minutes. Il doit savoir qu'il y a plusieurs défenseurs centraux dans l'équipe, qu'il est aussi gaucher et qu'il y a beaucoup de concurrence. Vraiment, je n'ai rien contre Umtiti ou qui que ce soit d'autre. Si un joueur, quel que soit son nom, me montre à l'entraînement, par son attitude et sa qualité, qu'il mérite de jouer, il jouera. Pour moi, la méritocratie est essentielle dans un sport collectif. »