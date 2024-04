PL : Newcastle cogne Tottenham

Ce samedi, Newcastle accueillait Tottenham en ouverture de la 33e journée de la Premier League. La course à l’Europe était au centre de ce rendez-vous, remporté assez largement par les locaux (4-0). Les Magpies ont pu compter sur un doublé de leur attaquant star, Alexander Isak (30e, 51e), un but d’Anthony Gordon (32e) juste après l’ouverture du score, et un autre en fin de match de Fabian Schär (87e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 60 32 16 18 6 8 65 49 6 Newcastle 50 32 17 15 5 12 69 52

Ce résultat permet à Newcastle de rester collé au wagon des places européennes à la sixième place au classement, avec 50 points, soit dix longueurs de moins que le cinquième, l’adversaire du jour, Tottenham.