Éric Roy s’amuse du tirage des quarts de la Coupe de France

Ce mercredi soir, le Stade Brestois est parvenu à valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Dans le même temps, Lille recevait Dunkerque, pendant que le PSG se déplaçait au Mans. Si la surprise est évidemment l’élimination du LOSC, les Champions de France sont, eux, parvenus à repartir avec la qualification. Interrogé à l’issue de la victoire de ses joueurs contre Troyes (2-1), Éric Roy a ironisé sur le fait de retrouver Paris au prochain tour. En conférence de presse, l’ancien directeur sportif du RC Lens a été questionné à propos de son sentiment quant à la suite du tournoi. Non sans humour, le technicien de 57 ans a évoqué le PSG, que les Bretons affronteront déjà à trois reprises au cours du mois de février :

« Je n’ai pas l’impression qu’on ait beaucoup de chance au tirage, globalement. On va attendre, on verra. Dans tous les cas, il est évident que si on pouvait recevoir le prochain tour ce serait bien aussi, parce qu’avec tous les matchs qui s’enchaînent c’est mieux d’être à domicile. Ça sera un petit peu la volonté du tirage, mais bon, comme on nous écoute pas trop, on aura ce qu’on aura. Le PSG certainement, c’est notre meilleur ennemi maintenant. Pour un club comme nous, c’est peut-être une compétition qu’on peut espérer gagner avec un concours de circonstances. En championnat c’est compliqué, la Champions League, c’est moins compliqué que le championnat je pense. Mais bon, ce sera difficile quand même. » Réponse ce jeudi 6 février, à partir de 19h50.