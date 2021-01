Francfort veut piocher en L1 pour remplacer Bas Dost

Bas Dost parti, l’Eintracht Francfort s’agite en coulisse pour lui trouver un remplaçant. Et il pourrait bien être français. Après le départ de son attaquant néerlandais vers le leader du championnat belge, Bruges, la formation allemande a besoin de recruter un nouvel avant-centre pour avoir un remplaçant à André Silva qui cartonne cette saison en championnat. Adi Hütter, l’entraineur de l’Eintracht a avoué hier que ses dirigeants avaient déjà une liste de sept à huit noms pour lui succéder.

Le profil est défini, l’actuel 9ème de Bundesliga est à la recherche d’un attaquant « qui a une certaine vitesse et qui peut nous aider à court terme ». Parmi les noms évoqués par Lampertheimer Zeitung, on retrouve celui du niçois Myziane Maolia (21 ans). L’ancien lyonnais peine à confirmer son potentiel sur la Cote d’Azur et pourrait rejoindre l’Allemagne cet hiver. D’autres noms sont également évoqués par le média allemand, dont celui de Joshu Zirkee (19 ans / Bayern Munich), Divock Origi (27 ans / Liverpool) ou encore celui de Luka Jovic (23 ans / Real Madrid). L’ancien buteur de l’Eintracht avait été étincelant lors de son passage à Francfort (17 buts en 32 matchs de Bundesliga lors de la saison 2018/2019). Peu utilisé par Zidane au Real Madrid, il pourrait être une solution pour remplacer Bas Dost.