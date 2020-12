Eintracht Francfort : le retour en grâce fracassant d'André Silva

Avec Robert Lewandowski et Erling Braut Haland, la Bundesliga possède deux des meilleurs attaquants du moment. Expérimenté et redoutable dans la surface de réparation, le Polonais de 32 ans marche sur l'eau. Il est actuellement le meilleur buteur de la Bundesliga avec douze réalisations en huit apparitions cette saison. Mais le joueur du Bayern Munich est talonné de près par le Norvégien du Borussia Dortmund. En effet, le footballeur âgé de 20 ans en est à dix buts en huit matches de Bundesliga. Si ce duel de canonniers passionne les amateurs de ballon rond outre-Rhin, derrière, d'autres avant-centres empilent les buts.

C'est le cas de Jean-Philippe Mateta (Mayence), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), André Kramaric (Hoffenheim) et André Silva (Eintracht Francfort) qui totalisent tous sept buts cette saison dans le championnat allemand. Concernant le dernier cité, il fait le bonheur de Francfort. Pourtant, tout n'a pas été si simple pour lui ces dernières années. Grand espoir du FC Porto, le natif de Gondomar a enchaîné les buts et a rapidement attiré l'attention. Il avait été adoubé par Cristiano Ronaldo. Interrogé par la presse lusitanienne sur son futur successeur il y a quelques années, CR7 avait déclaré : «vous serez entre de bonnes mains avec André Silva.»

Le Portugais a vécu plusieurs désillusions

Mais il n'y a pas que la star de la Juventus qui a cru en lui. A l'été 2017, l'AC Milan a signé un chèque de 38 M€ pour le déloger de Porto. Mais ce pari des Rossoneri n'a pas été vraiment gagnant. Malgré des réalisations en Ligue Europa, il n'a pas brillé en Serie A avec seulement deux buts en 24 apparitions. Après une saison, il a été envoyé en prêt à Séville. Auteur de bons débuts avec les Andalous puisqu'il avait marqué 7 buts en 7 journées de Liga, l'avant-centre, courtisé un temps par Monaco, a ensuite connu des moments plus durs. Bien qu'il ait encore inscrit quelques buts avant de connaître une disette, son aventure en Espagne a tourné au fiasco. Ses relations avec la direction se sont dégradées puisqu'elle doutait de la sincérité de sa blessure à la rotule.

De retour à Milan l'an dernier, il a été envoyé en prêt pour deux saisons à l'Eintracht Francfort. Mais l'écurie allemande, convaincue par le joueur auteur de 16 buts et 4 assists durant sa première année, l'a conservé définitivement. En effet, Francfort a annoncé sa signature jusqu'en 2023 cet été. Et le club allemand n'a pas déboursé une somme folle. Un montant de 9 millions d'euros était évoqué, Bild a parlé récemment d'environ 3 millions d'euros. Un prix qui est rentable vu le début de saison de l'international portugais. Il en est à 8 buts en 10 matches toutes compétitions confondues (7 en Bundesliga, 1 en Coupe d'Allemagne). A cela, il faut ajouter deux assists.

André Silva revient fort !

Des débuts tonitruants donc pour le footballeur âgé de 25 ans qui prouve qu'il ne manque pas de talent. Journaliste pour Fussball Transfers, Lukas Horster nous en dit le plus grand bien. «Il a fait un super démarrage la saison dernière. Après cela, il a eu des problèmes physiques. Il n'était pas en forme. Il est donc allé sur le banc. Mais après la reprise de la saison (après l'arrêt lié au coronavirus, ndlr), il a été très bien, a marqué beaucoup de buts. C'est aussi le cas cette saison. Il est à présent le joueur le plus important de Francfort. Il est assez fort, techniquement top pour un numéro 9 et il est vraiment chirurgical face au but». Des qualités qui ne devraient pas tarder à éveiller la curiosité des cadors, dont la Bundesliga est un terrain de chasses important. «Je pense que les spéculations sur un transfert sont une question de temps. L'Eintracht a besoin d'argent et il est leur joueur le plus précieux».

Parallèlement à Francfort, André Silva doit aussi gérer sa situation en sélection, lui qui a pour objectif de participer au prochain Euro avec le Portugal. Sélectionné lors des rassemblements de septembre et octobre, il n'était pas présent dans la liste de Fernando Santos au mois de novembre. Ce qui l'a motivé visiblement puisqu'il a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs de l'Eintracht Francfort. Avec une forte concurrence en attaque, avec des éléments comme João Félix ou encore Diogo Jota, pour accompagner CR7, André Silva sait qu'il devra continuer sur cette cadence infernale pour attraper le bon wagon pour l'Euro. Une mission tout à fait dans les cordes d'un attaquant prêt à rattraper le temps perdu.