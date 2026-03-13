Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : le retour de Kylian Mbappé se précise

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp
Real Madrid Elche

Ces derniers jours, Kylian Mbappé (27 ans) occupe le terrain médiatique. Quand ce n’est pas sa vie privée qui fait couler de l’encre, c’est sa blessure qui fait parler. Ce vendredi, Alvaro Arbeloa (43 ans) a donné des nouvelles de son joueur, à la veille d’affronter Elche en Liga. Le Français est toujours forfait, mais les derniers échos sont plutôt positifs le concernant.

La suite après cette publicité

«Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France.» Il n’y a plus qu’à attendre la décision finale de KM10 et du staff madrilène.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier