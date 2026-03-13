Real Madrid : le retour de Kylian Mbappé se précise

Ces derniers jours, Kylian Mbappé (27 ans) occupe le terrain médiatique. Quand ce n’est pas sa vie privée qui fait couler de l’encre, c’est sa blessure qui fait parler. Ce vendredi, Alvaro Arbeloa (43 ans) a donné des nouvelles de son joueur, à la veille d’affronter Elche en Liga. Le Français est toujours forfait, mais les derniers échos sont plutôt positifs le concernant.

«Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France.» Il n’y a plus qu’à attendre la décision finale de KM10 et du staff madrilène.