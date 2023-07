Chelsea : les 5 joueurs que Mauricio Pochettino veut mettre à la porte

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère a démarré du côté de Chelsea hier. Mauricio Pochettino a fait ses premiers pas du côté du centre d’entraînement de Chelsea, et il a pu rencontrer bon nombre de ses nouveaux joueurs. L’Argentin a la pression, puisqu’il sait que la direction des Blues attend des résultats après une saison plus que décevante. L’état-major américain est en plus prêt à mettre des moyens, puisque 100 millions d’euros ont déjà été dépensés sur Christopher Nkunku et Nicolas Jackson.

Un mercato prolifique qui va se poursuivre, puisque l’écurie londonienne devrait continuer ses emplettes dans les semaines à venir. Récemment, les noms de Moisés Caicedo, de Roméo Lavia, de Gabri Veiga (qui se dirige plutôt vers le PSG selon nos informations) mais aussi de Rayan Cherki ont été avancés par les médias anglais, ce qui promet deux mois estivaux bien remplis.

Pochettino veut faire du ménage

Du côté des départs, N’Golo Kanté et Edouard Mendy ont pris la direction de l’Arabie saoudite, alors que Mason Mount devrait s’engager avec Manchester United dans les jours à venir, puisque tout est bouclé selon la presse britannique. Comme l’indique The Telegraph, Mauricio Pochettino veut cependant encore se défaire de 5 joueurs. Une liste dans laquelle on retrouve Christian Pulisic, qui a de grandes chances de rejoindre l’AC Milan.

Romelu Lukaku et Pierre-Emerick Aubameyang sont aussi deux joueurs sur lesquels ne compte pas le tacticien argentin. Hakim Ziyech, dont le transfert en Arabie saoudite est tombé à l’eau, ne devrait pas rester et devra se trouver un club. Enfin, après un prêt au Bayer Leverkusen, Callum Hudson-Odoi est aussi prié de se trouver un nouveau club. Voilà quelques bonnes affaires…