Les compositions probables de Manchester United - Leeds

Manchester United est invaincu depuis le 1er novembre en Premier League. Pour cette 14e journée, les Red Devils accueillent Leeds dans un match qui peut s'avérer explosif (17h30, à suivre en direct sur notre site). Avec un succès, Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes peuvent revenir à hauteur d'Everton, 2e avec 26 points. Mais ils devront faire attention face une équipe joueuse et imprévisible malgré leur 14e place au classement et emmenée par Marcelo Bielsa.

Pour cet alléchant match, l'entraîneur mancunien devrait aligner un 4-2-3-1 avec Martial en pointe et soutenu par Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Mason Greenwood, alors que Paul Pogba devrait lui débuter au milieu. Pour El Loca, ce serait son classique 4-1-4-1 offensif, avec Kalvin Phillips pour compenser les montées de Bamford, Rodrigo, Raphinha, Klich ou encore Harrison. Dans les buts, le Français Illan Meslier gardera sa place de titulaire.