Le plan de l’AS Monaco pour couver sa pépite Eliesse Ben Seghir

C’est l’une des sensations post-Mondial qatari. Eliesse Ben Seghir (17 ans) a tout cassé à l’Abbé-Deschamps, mercredi, sous les couleurs de l’AS Monaco. Après avoir foulé une pelouse de Ligue 1 pour la première fois de sa jeune carrière dès le début de la seconde période, le jeune milieu offensif a planté un doublé (58e, 85e) pour offrir les trois points de la victoire à son club formateur face à l’AJ Auxerre (3-2). De quoi attirer, automatiquement, tous les regards sur lui.

Eliesse Ben Seghir est carrément devenu le plus jeune joueur à marquer un doublé pour son premier match de L1 sur les 75 dernières années, tout en devenant le deuxième plus jeune joueur de l’ASM à voir double en Ligue 1 après un certain Thierry Henry, en 1995 (17 ans et 255 jours, contre 17 ans et 315 jours pour Ben Seghir). La toile, les médias, les fans… tout le monde s’est enflammé après la prestation XXL remarquée du natif de Gassin. Si certains, comme Kylian Mbappé, aiment rappeler qu’il ne faut pas leur parler d’âge, il ne faut pas oublier qu’Eliesse Ben Seghir a encore tout à faire.

L’AS Monaco est consciente qu’elle va devoir gérer le cas de son n°44 bien particulièrement après ses débuts en fanfare dans le grand bain. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du Stade Brestois 29, dimanche (15h), en championnat, Philippe Clement a bien sûr été interrogé sur son jeune phénomène, dévoilant alors son plan pour le couver comme il se doit pour l’avenir. «Je vais le protéger lors des prochains mois, c’est nécessaire, a d’abord expliqué le Belge de 48 ans, avant de rappeler. Ce n’est pas le premier jeune que j’ai à gérer. »

« Je peux dire qu’il ne fera pas d’interview dans les prochaines semaines. On attendra qu’il accumule de l’expérience pour ça », a même révélé l’entraîneur de l’AS Monaco face aux médias. Et Clement d’évoquer un fléau plus profond à prendre en compte dans l’équation. Je veux qu’il se concentre sur le foot. On sait qu’il y a des agents qui viennent, de nouveaux amis qui viennent, des nouvelles copines aussi. J’en ai parlé avec lui. Eliesse, c’est un gagnant. Il comprend qu’il y a des embûches sur la route pour devenir un grand joueur. C’est aussi mon rôle, comme entraîneur et un petit peu comme deuxième père des jeunes joueurs, de dire tout ça : qu’il n’y a pas que du positif sur la route, mais aussi des difficultés à venir.

Une pépite bien choyée sur le Rocher

Enfin, l’ancien technicien du KRC Genk ou du Club Bruges KV a indiqué qu’il allait évidemment réfléchir à deux fois quant au chemin sportif qu’il allait faire prendre au jeune Ben Seghir dans les semaines à venir. « C’est encore un jeune joueur. Son gabarit montre qu’il n’est pas à 100 %, a-t-il souligné. On doit regarder ça, regarder ce qu’il peut faire ou non. Mais comme pour tous les joueurs, pas seulement les jeunes. Nous avons un très bon staff pour ça. Nous sommes tous alignés là-dessus et de ce fait, il n’y a presque pas de blessures ici. » Un discours clair, honnête et précis de Philippe Clement. Comme pour rassurer la planète football : Eliesse Ben Seghir est entre de bonnes mains sur le Rocher.