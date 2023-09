JT Foot Mercato : la longue agonie de la Nationalmannschaft

L’Allemagne au fond du trou

Le football allemand est en crise. Au lendemain de la lourde défaite 4-1 contre le Japon, l’Allemagne s’est séparée de son sélectionneur Hansi Flick. Arrivé en 2021 pour remplacer Joachim Löw, l’ancien coach du Bayern Munich a vécu une expérience délicate. En 25 matches, Flick n’a remporté que 12 rencontres… soit seulement 48% de victoires ! Il s’agit tout simplement du deuxième pire taux de l’histoire de la sélection. Globalement, depuis le sacre mondial en 2014, la Nationalmannschaft n’y arrive plus. Une longue descente aux enfers pour l’équipe nationale qui galère lors des grandes compétitions internationales. À part une demi-finale de l’Euro en 2016 et une victoire de la Coupe des Confédérations en 2017, c’est le calme plat. Deux Coupes du Monde sans réussir à sortir des poules et une élimination en 8ème de l’Euro 2020. C’est donc face à une bête blessée que les Bleus vont jouer. D’autant que les coéquipiers de Thomas Müller ne l’ont plus emporté depuis le Mondial 2014. Sur les 6 derniers matches face aux Bleus, ils ont perdu 4 fois et réalisé 2 matches nuls. À noter que c’est Rudi Völler qui va assurer l’intérim demain face aux Tricolores !

Le Real vise un champion du monde argentin

Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes que le nom de Kylian Mbappé au Real Madrid ressurgit déjà. Si le Français ne prolonge pas avec le PSG, il sera libre de discuter avec n’importe quel club à partir de janvier 2024. Le Real Madrid fait évidemment office de priorité, mais au cas où, les Madrilènes ont trouvé un plan B de qualité. C’est en tout cas ce qu’affirme la chaîne de télévision argentine Direct TV. La Casa Blanca aurait fait de Julian Alvarez leur alternative à l’attaquant français. En revanche, ce dernier coûtera certainement plus cher que Mbappé qui viendrait libre s’il ne prolonge pas son contrat avec le club parisien. Pour rappel, l’international argentin est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027. Ce n’est pas la première fois que son nom est lié au club de la capitale espagnole, puisque par le passé, il avait déjà été question d’un intérêt madrilène. Reste à savoir le prix réclamé par les Skyblues.

Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officiellement annoncé son départ après un début de saison plus que compliqué pour les Gones. «L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraîneurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle», est-il écrit dans le communiqué officiel. Depuis plusieurs jours, l’OL multiplie les contacts pour trouver son remplaçant. De nombreux noms ont été évoqués, Graham Potter, Julen Lopetegui, Thiago Motta ou encore Will Still, mais sans succès. Hier, on vous révélait sur Foot Mercato que Gennaro Gattuso avait été proposé aux Gones, lui qui est libre depuis son départ de Valence. L’Italien est très intéressé au point qu’il est aujourd’hui le favori pour reprendre les rênes de l’OL.