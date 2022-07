Manchester United lance son grand ménage, le joueur de Premier League suspecté de viol va pouvoir jouer sous caution

La suite après cette publicité

Erik ten Hag fait le tri

Ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le mercato de Manchester United. Erik ten Hag a ciblé sa prochaine recrue, il s'agit de Lisandro Martinez de l'Ajax pour lequel il va falloir débourser près de 55 M€ comme le rapporte le Daily Mirror. Le Tabloïd indique également que cette arrivée va précipiter le départ de plusieurs joueurs indésirables de l'effectif mancunien. Ainsi, Phil Jones, Eric Bailly et Axel Tuanzebe vont devoir se trouver une porte de sortie. Le manager néerlandais ne compte pas sur eux et compte bien alléger son effectif. D'ailleurs, les Red Devils veulent conclure le dossier Frenkie de Jong et ont lancé un ultimatum au Barça concernant le Néerlandais.

Le joueur suspecté de viol sous caution

Ce jeudi matin, le très sérieux quotidien britannique The Times nous dévoile de nouveaux éléments. Selon le canard, le violeur présumé est libre de jouer, son club de Premier League refuse de suspendre le footballeur après son arrestation. L'identité du club et du joueur n'ont été révélés mais cela pourrait créer pas mal d'incertitudes et de tension entre la justice et le club en question. The Daily Telegraph apporte aussi des précisions dans cette affaire et rapporte que le joueur va continuer à jouer pendant sa libération sous caution. Le club de Premier League indique qu'il n'a pas été inculpé par la police. Les militants veulent une suspension immédiate, car il s'agit d'un international Anglais.

Chelsea rafle tout

Raheem Sterling s'est officiellement engagé avec Chelsea. Les Blues n'en ont pas terminé avec leur mercato XXL et foncent sur Kalidou Koulibaly selon The Guardian. Tuttosport précise que le transfert va être bouclé pour 40 M€ et que le Napoli a déjà ciblé son remplaçant avec Francesco Acerbi de la Lazio. Selon nos informations, Chelsea a aussi des vues sur Presnel Kimpembe du PSG. Les deux clubs discutent pour un transfert de l'international Français. 50 M€ est réclamé par le club parisien.