Chelsea discute avec le PSG pour Presnel Kimpembe

S'il y a un joueur qui pourrait être un symbole de réussite de la formation du Paris Saint-Germain, c'est bien le défenseur central français Presnel Kimpembe. Le natif de Beaumont-sur-Oise a connu toutes les catégories de jeune du club de la capitale avant de monter en équipe première en 2015. Depuis, en plus d'être champion du monde avec les Bleus en 2018, l'international aux 28 sélections a défendu les couleurs parisiennes lors de 220 rencontres entre la Ligue 1, qu'il a remporté à 6 reprises, les coupes nationales (5 C. de France et 4 C. de la Ligue) et la Ligue des Champions. Et il a même été plusieurs fois capitaine.

Néanmoins, certaines déclarations du roc, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, auraient déplu à la nouvelle direction du club, entre autres Luis Campos et Christophe Galtier : «j'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement», avait-il expliqué en conférence de presse avec les Bleus. Depuis, le Parisien est mis sur la liste des partants et le PSG a même déjà fixé un prix sur sa tête, alors qu'un départ du Titi semblait alors impossible il y a quelques semaines. Et les prétendants de marque ne manquent pas...

Le joueur préfère l'Angleterre

En plus de l'intérêt de la Juventus, à en croire The Athletic, Chelsea serait entré en discussions avec le PSG pour la signature de Presnel Kimpembe. A la recherche d'un défenseur central gaucher de haut niveau, le nouveau board du club londonien verrait en lui un bon successeur à Andreas Christensen, parti libre de tout contrat au FC Barcelone cet été. Il y retrouverait alors Thomas Tuchel, son ancien entraîneur à Paris qu'il a côtoyé à 80 reprises entre 2018 et 2020. Ils avaient ensemble atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020, perdue contre le Bayern Munich.

Mais selon nos informations, Chelsea aurait également pris contact avec ses agents pour boucler l'opération le mieux possible. Les dirigeants de la Juventus Turin ont de leur côté déjà contacté le PSG pour connaître le prix à payer pour le joueur de 26 ans. Néanmoins, toujours selon nos indiscretions, le principal intéressé préfère évoluer à Stamford Bridge plutôt qu'au Juventus Stadium en cas de départ. De quoi faire pencher la balance du côté du club du sud-ouest de Londres, qui continue son chantier en défense avec d'autres dossiers en cours, notamment Kalidou Koulibaly et Nathan Aké.