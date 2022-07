Les détails du contrat de Kalidou Koulibaly à Chelsea

Cela ne fait plus vraiment de doute, Kalidou Koulibaly (31 ans) va rejoindre Chelsea dans les prochaines heures. Un accord est sur le point d'être trouvé avec Naples, où le défenseur central n'a plus qu'un an de contrat, pour un transfert avoisinant les 40 M€.

D'après la presse italienne, le dossier sera même clôt demain. Selon nos informations, les Blues ont trouvé un terrain d'entente avec le champion d'Afrique. Il va signer un contrat de 4 ans et touchera un salaire de 8 M€ nets, plus 1 M€ de primes.