Chelsea serait sur le point de recruter Kalidou Koulibaly !

Chaque été, c’est la même chanson. Pilier de la défense du Napoli, Kalidou Koulibaly (32 ans) fait encore une fois les gros titres des gazettes des transferts. Annoncé dans le viseur de la Juventus et du FC Barcelone, le Sénégalais jouit encore d’une très belle cote sur le marché malgré son âge. Toutefois, les Partenopei ne comptent pas le laisser filer.

« Aucune offre officielle n'est arrivée pour Koulibaly de la part d'autres clubs, mais son contrat va expirer et pour nous il représente tellement, nous parlons tous les jours avec lui. Aurelio De Laurentiis lui a fait une offre qu'il ne peut pas refuser : 6 millions d'euros nets pour les cinq prochaines années, soit 60 millions bruts, avec une reconversion comme entraîneur au club car il a toujours été une personne exceptionnelle sur et en dehors du terrain », avait déclaré le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli.

Un transfert à 40 M€

Cependant, le journaliste Fabrice Hawkins et le média anglais The Athletic annoncent en chœur que Chelsea serait en passe de doubler tout le monde dans ce dossier ! Devancé par le Bayern Munich sur la piste Matthijs de Ligt, le club londonien n’a pas tardé à activer son plan B puisqu’il serait tout proche de conclure l’affaire avec le Napoli.

Le transfert serait estimé à 40 M€ et Koulibaly signerait un contrat de trois ans à Stamford Bridge. Après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, les Londoniens récupèreraient un sacré client pour leur défense. De son côté, le Sénégalais découvrirait le quatrième championnat de sa carrière après la Ligue 2 avec Metz, la Jupiler League avec Genk et la Serie A avec le Napoli.