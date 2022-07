Chelsea frappe un grand coup avec le transfert de Raheem Sterling

La suite après cette publicité

Chelsea a peut-être perdu Romelu Lukaku, une saison seulement après le retour manqué du Belge, mais le club de Londres vient de récupérer Raheem Sterling (27 ans), à un an de la fin de son contrat. Un accord a été trouvé avec Manchester City pour l'international anglais (77 sélections, 19 buts), dont le transfert vient d'être officialisé, à hauteur de 53 M€ d'après les médias britanniques. Les Blues réalisent là un très gros coup durant ce mercato d'été.

« La star anglaise Raheem Sterling a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City pour un contrat de cinq ans. Le Londonien a été l’un des joueurs clés de City au cours des sept dernières saisons, marquant des buts à deux chiffres dans chacune de ces campagnes et remportant neuf honneurs majeurs, dont quatre titres de Premier League », indique le champion d'Europe 2021 sur son site, pas peu fier d'annoncer sa nouvelle recrue.

Chelsea frappe fort

Sterling devra se soumettre à la concurrence des Mount, Havertz, Ziyech (sur le départ) ou encore Pulisic mais ça ne devrait pas vraiment l'effrayer par rapport à celle connue chez les Cityzens. Arrivé à pleine maturité, l'ailier a affiché d'énormes progrès sous Pep Guardiola mais depuis deux ans, le coach espagnol lui faisait un peu moins confiance, alternant entre titularisation en pointe et banc de touche.

Quelque chose s'est cassé et Sterling réfléchissait depuis un moment à quitter un club qu'il a rejoint en 2015 en provenance de Liverpool contre 63 M€. Il y aura vécu de grandes choses, marquant tout de même 131 buts en 337 matchs toutes compétitions confondues, et remportant entre autres 4 Premier League, 1 FA Cup et 5 League Cup. En club, il ne lui manque que la Ligue des Champions, dont il a perdu la finale en 2021... contre Chelsea.