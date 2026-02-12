Le loupé effarant de Mateo Retegui

22e journée de Saudi Pro League et match entre Al Qadisiyah et NEOM, soit un duel de buteurs entre Mateo Retegui pour le club hôte et Alexandre Lacazette côté NEOM. Eh bien, aucun des deux n’a marqué (1-0 pour Al Qadisiyah, but à la 94e), à l’issue d’un match marqué par l’hallucinant loupé de l’attaquant italien, recruté pour 65 M€ l’été dernier.

La suite après cette publicité

Alors que le portier adverse se loupe totalement et lui rend le ballon, l’ancien buteur de l’Atalanta a réussi l’exploit de trouver le poteau malgré le but ouvert. La saison passée, Retegui avait terminé meilleur buteur de Serie A avec 25 buts. Il en est à 12 pour l’instant en Saudi Pro League.