Barça : l'avertissement de taille de Luis Suarez à Xavi

Luis Suarez maîtrise avec aisance sa communication. Sa dernière sortie médiatique dans une interview accordée à Sport, l'atteste. Champion d'Espagne la saison dernière avec l'Atlético de Madrid, le buteur uruguayen va retrouver sur sa route le FC Barcelone samedi. Un club en plein marasme sportif et financier depuis son départ. Interrogé sur le futur successeur de Ronald Koeman sur le banc du Barça, El Pistolero mise sur Xavi. Mais l'intéressé met en garde son ancien partenaire sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer s'il débarquait en Catalogne dans les prochaines semaines.

« En tant que fan de football, et de ce qu'il a réalisé en tant que joueur, je ne pense pas qu'aujourd'hui, demain ni après-demain, soit le bon moment pour récupérer l'équipe. Il est intelligent, et connait la difficulté du club. Il doit attendre le bon moment. Il a des anciens partenaires dans l'équipe et il devra prendre des décisions difficiles. Mais je le vois tout à fait capable d'entraîner le Barça, » confie ainsi le buteur des Colchoneros. A n'en point douter, Xavi prendra en considération les conseils de son ancien partenaire...