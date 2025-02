Prison requise pour Luis Rubiales

Même si Luis Rubiales affirmait «être totalement sûr» que son baiser à Jennifer Hermoso était consenti, la procureure en charge de l’accusation en a décidé autrement. Marta Durántez Gil a livré ses conclusions lors du procès de l’ancien président de la fédération espagnole et confirme la peine de deux ans et demi requise pour agression sexuelle. Rubiales est également accusé d’avoir exercé des pressions sur les joueuses pour faire taire cette affaire.

«C’est un baiser non consenti. Je crois qu’après examen, il n’y a aucun doute, ou du moins pas de doute raisonnable suffisant», livre la procureure, qui poursuit. «Il n’existe aucun précédent d’animosité» conduisant Hermoso «à ne pas dire la vérité sur ce qui s’est passé au moment du baiser et des contraintes.» Selon elle, il y a une «totale cohérence entre les faits qu’elle a racontés et son comportement immédiat et ultérieur.» Reste à savoir ce que décidera le juge.