Real Madrid : Vinicius Jr fait une grande annonce

Son absence se fait ressentir avec le Real Madrid. Blessé depuis la troisième journée de Liga contre le Celta Vigo (0-1), Vinicius Junior est sur la voie du retour. Alors qu’il était présent dans le groupe de Carlo Ancelotti pour la rencontre face à l’Atlético de Madrid ce dimanche, l’ailier brésilien a finalement été éloigné du groupe car trop juste et malade.

La suite après cette publicité

Et alors que son retour n’est plus qu’une question de jours, l’ancien de Flamengo a mis fin à tout suspense sur X (anciennement Twitter). En effet, alors qu’il a posté un cliché de lui-même en train de courir balle au pied, le numéro 7 madrilène a posté une légende claire et nette : «I m READYYYYYYY!!!!» (je suis prêt, ndlr). Carlo Ancelotti pourra donc compter sur "Vini" lors des prochaines échéances du Real Madrid.