Lens : Seko Fofana ne sait pas de quoi sera fait son avenir

Seko Fofana explose depuis un an et demi à Lens. Le milieu de terrain, devenu capitaine, est l'homme à tout faire de cette équipe dont il est le leader. À 26 ans, il aurait même pu partir dès cet hiver mais le Racing a préféré le garder jusqu'à la fin de la saison afin d'aller chercher la meilleure place en Ligue 1. Sous contrat jusqu'en 2024, Fofana devrait en revanche crouler sous les offres cet été.

La suite après cette publicité

Mais la question de son avenir ne semble pas être la priorité du moment à en croire l'intéressé. «Pour être honnête, rien n’est impossible. Aujourd’hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout. Je suis très content d’être ici. On essaye d’aller le plus loin possible et je reste concentré sur cette fin de saison. J’espère qu’on va aller le plus loin possible.»