Le FC Nantes réagit après la polémique Mostafa Mohamed

Le FC Nantes est dans une situation sportive très délicate. Alors que les Canaris continuent de se rapprocher très dangereusement de la descente en Ligue 2 à la fin de la saison, une nouvelle polémique est venue assombrir le weekend du côté de la Jaunelière. En effet, lors de cette journée contre l’homophobie organisée par la LFP, Mostafa Mohamed a refusé de prendre part à la rencontre contre le Toulouse FC pour des raisons personnelles. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre, d’autant plus que le club nantais lutte pour sa survie en Ligue 1. Dans un communiqué, le FC Nantes a souhaité réagir pour confirmer la sanction financière à l’encontre de Mostafa Mohamed tout en rappelant que l’argent récolté sera redistribué à l’association SOS HOMOPHOBIE.

«À ce titre, la Direction du FC Nantes a décidé de sanctionner financièrement l’attaquant égyptien. Le FC Nantes et sa Fondation ont souhaité faire don de cet argent à l’association SOS HOMOPHOBIE qui lutte chaque jour contre l’homophobie et qui saura en faire bon usage afin de lutte contre ce fléau. Le FC Nantes regrette cet épisode et tient à rappeler qu’il continuera à lutter contre toutes formes de discriminations, comme il le fait depuis toujours. Le FC Nantes condamne également avec la plus grande fermeté les menaces émises à l’encontre de Mostafa Mohamed et de sa famille, aussi bien avant la rencontre qu’après» peut-on d’ailleurs lire dans ce communiqué.

