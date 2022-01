Bordeaux-OM : Amine Harit prend position

La suite après cette publicité

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux devraient accueillir l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Le conditionnel reste toutefois de mise, car les deux clubs sont frappés par plusieurs cas de Covid-19, surtout les Marine-et-Blanc. Interrogé en conférence de presse jeudi, Amine Harit a donné son sentiment sur cette situation particulière.

«Pour l’instant, il n'y a pas de décision contraire, on se prépare de la meilleure des façons. Je peux comprendre Bordeaux, s’ils ont beaucoup de joueurs cadres touchés, on aurait peut-être demandé le report à leur place. Mais c’est la Ligue qui décide. Mais on jouera ce match-là à 100%, quelle que soit la date à laquelle on le jouera. On ne prend pas de décision par rapport à ça, on ira là-bas pour gagner. Ce sera dommage pour Bordeaux, mais si on y va, on ira pour gagner», a-t-il lancé, évoquant la longue série d'invincibilité des Marseillais en Gironde. «44 ans, c’est très très long, dans chaque club, il y a une petite malédiction, ce sont les aléas du football, si on peut la casser, ce serait bien. Ça donne un petit plus à ce match. On ira là-bas, on jouera à 100%, pour gagner le match, préparer ce match, comme si on allait jouer. On joue Bordeaux, on se donnera à fond». C'est dit.