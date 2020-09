PSG-OM : les compos probables

La suite après cette publicité

Téléfoot s'en frotte les mains. Cette saison, le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se joue dès la troisième journée. Pour autant, les Phocéens et les Parisiens n'ont joué qu'une seule rencontre de Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés à Brest quand les joueurs de Thomas Tuchel, eux, se sont inclinés il y a quelques jours seulement au Stade Bollaert contre Lens.

Mais les deux formations sont dans des états disparates. À Marseille, on a compté de nombreux cas de COVID-19, mais les joueurs ne sont plus positifs. Seuls Morgan Sanson et Bouna Sarr, tous deux blessés, sont absents. À Paris, en revanche, c'est l'hécatombe. S'ils ont récupéré Neymar et Di Maria, le Paris SG ne peut pas compter sur Mbappé, Marquinhos et Icardi tandis que l'Allemand, Julian Draxler, est blessé.

Ruiz-Atil d'entrée ?

Le coach allemand du champion de France ne devrait pas changer son habituel 4-3-3. Sergio Rico retrouvera les buts et devrait être protégé par Bernat, Kimpembe, Kehrer et le nouveau venu Florenzi. Au milieu, Herrera, Verratti et Gueye devront animer l'entrejeu. Sarabia à droite et Ruiz-Atil à gauche seront chargés d'alimenter en ballon le numéro neuf d'un soir, le Brésilien Neymar.

À l'OM, André Villas-Boas a brouillé les pistes cette semaine. Steve Mandanda est bien là. Sakai et Amavi évolueront sur les flancs de la défense tandis qu'on devrait retrouver la charnière centrale Gonzalez-Caleta-Car. Le milieu à trois pourrait être composé de Kamara, Strootman et Rongier. Enfin, Thauvin et Payet, sur les ailes, devront donner de bons ballons à Benedetto. Que la lumière soit !