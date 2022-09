OM - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc pour clôturer la soirée de Ligue 1. Voici le programme de ce samedi où l'Olympique de Marseille accueille le LOSC, à 21 heures, dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour les Marseillais, défaits (0-2) par Tottenham mercredi soir lors de la première journée de Ligue des Champions, qui auront à cœur de suivre la cadence imposée par leur rival parisien. Invaincu en championnat depuis la reprise (5 victoires, 1 nul), l'OM aura, cependant, fort à faire contre la formation nordiste, intéressante hors de ses terres.

Malgré deux douloureuses défaites à domicile (1-7 contre le PSG, et 1-2 contre Nice), le LOSC réalise, en effet, un début de saison intéressant (3 victoires, 1 nul). Sixièmes au classement, les Dogues auront à cœur de s'offrir le club phocéen pour se rapprocher, un peu plus, du podium. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca pourrait cependant être privé de Timoty Weah. Edon Zhegrova et Rémy Cabella sont, quant à eux, forfaits.

L'OM toujours sans Dimitri Payet !

Dès lors, le technicien portugais devrait opter pour un 4-2-3-1 où Chevalier débuterait dans les cages lilloises. En défense, Diakité, Fonte, Djalo et Ismaily devraient, quant à eux, être associés. Pour animer son entrejeu, le coach du LOSC pourrait faire confiance à Benjamin André et André Gomes, placés juste derrière Angel Gomes. Enfin, soutenu par Adam Ounas et Jonathan Bamba, Jonathan David est pressenti pour débuter à la pointe de l'attaque.

De son côté, l'OM sera privé de Valentin Rongier, suspendu. Ainsi Igor Tudor devrait faire confiance à son 3-4-3. Pau Lopez sera, sauf surprise, titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, qui sera suspendu mardi en Ligue des Champions face à Francfort. Bailly pourrait laisser sa place dans l’axe à Balerdi et Gigot à Kolasinac pour l’axe gauche. Au milieu de terrain, Guendouzi devrait débuter aux côtés de Pape Gueye. Sur le couloir droit, Clauss pourrait être préféré à Kaboré, tandis que Tavares est annoncé titulaire en tant que piston gauche. Devant, Harit et Sanchez, qui était suspendu mercredi soir, devraient être associés à Ünder, dernier élément du trident offensif.

