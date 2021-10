Roy Keane cartonne Tottenham

Sèchement battu par Manchester United (0-3) lors de la 10e journée de Premier League, Tottenham, huitième, pointe déjà à dix points de Chelsea, leader du championnat. Balayé à domicile par une équipe des Red Devils qui restait pourtant sur une humiliation face à Liverpool (0-5), le jeu des Spurs inquiète et le bilan comptable reste particulièrement décevant pour une formation qui se hissait en finale de C1 et se mêlait à la lutte pour le podium en championnat il y a seulement deux ans. Ancien capitaine de Manchester United devenu consultant TV, Roy Keane s'est d'ailleurs emporté sur la prestation proposée par les hommes de Nuno Espirito Santo face aux Mancuniens. Et l'Irlandais n'a pas mâché ses mots...

«Ces Spurs sont désespérés. Sur un corner, alors qu’ils étaient menés 2-0 à domicile, ils sont restés à trois derrière. C’est épouvantable, c’est d’un niveau abyssal. Ces Spurs sont ennuyants. On s’ennuie vraiment quand on les regarde. Quand vous êtes menés 2-0 chez vous, votre instinct doit vous pousser à attaquer. Là c’est comme s’ils avaient jeté l’éponge alors qu’il restait 15 minutes», a ainsi déclaré l'ex-international irlandais au micro de Sky Sports avant que Graeme Souness ancienne gloire de Liverpool n'y aille, lui aussi, de son tacle appuyé : «Harry Kane n’est plus que l’ombre de lui-même, comme Lucas Moura. Ils ont terminé avec 58% de possession, mais ils n’ont rien fait. Même pas un tir cadré. Les supporters sont rentrés chez eux en se demandant ce qu’allait pouvoir faire cette équipe cette année. Tottenham finira dans le milieu de tableau, au mieux». Si l'inquiétude grandit autour des Spurs, Nuno Espírito Santo et les siens tenteront de relever la tête, jeudi, face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conference. Pour l'heure, Tottenham est troisième d'un groupe dominé par le Stade Rennais...

