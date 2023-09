Houssem Aouar déclare forfait avec l’Algérie

C’est la tuile pour Houssem Aouar. Auteur d’un bon début de saison avec l’AS Rome, le milieu de terrain algérien va connaître un coup d’arrêt. Lors de la défaite face à l’AC Milan, le joueur de 25 ans s’est blessé. Par conséquent, l’ex-meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est contraint de déclarer forfait avec l’Algérie. Alors que le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, venait tout juste de communiquer sa liste pour les matchs face à la Tanzanie et le Sénégal à l’occasion de la trêve internationale du mois de septembre, le Lyonnais ne sera pas de la partie comme l’a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

«Le staff médical de l’équipe nationale a reçu le dossier de Houssem Aouar du staff médical de son club, l’AS Rome, suite à sa blessure contractée vendredi en Serie A face au Milan AC. Après un échange entre les deux staffs médicaux et également une discussion entre le joueur et le staff technique, il a été décidé de ne pas faire venir le joueur pour constater sa blessure par l’équipe médicale de la sélection nationale. En conclusion, Houssem Aouar fera l’impasse sur ce stage des Verts en prévision des deux matchs contre la Tanzanie, jeudi prochain à Annaba, et le Sénégal, en amical, mardi 12 septembre à Dakar», peut-on lire dans le communiqué officiel de la FAF.