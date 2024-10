Edinson Cavani règle ses comptes avec le PSG

L’histoire date d’il y a quelques années maintenant et elle avait fait couler beaucoup d’encre. Meilleur buteur de l’histoire du PSG à l’époque, Edinson Cavani avait quitté le club parisien par la petite porte. L’attaquant uruguayen avait refusé de prolonger en 2020 et avait ainsi décidé de rejoindre Manchester United libre de tout contrat. Cette décision lui avait valu de se mettre une bonne partie des supporters franciliens à dos, surtout qu’il avait quitté le club lors du fameux été Covid avec le Final 8. Le PSG, sans son attaquant, avait donc misé sur Mauro Icardi (décevant) puis Choupo-Moting voire même Draxler (en plus du trio Neymar, Mbappé, Di Maria).

Beaucoup n’avaient cependant pas pardonné à Edinson Cavani cette décision "d’abandonner" les siens dans l’une des périodes les plus importantes de l’histoire du club parisien. Mais l’Uruguayen n’avait jamais donné sa version des faits. C’est chose faite puisqu’il vient d’accorder une interview à ESPN. Au cours de celle-ci, il évoque notamment sa décision de prolonger l’aventure avec Boca Juniors mais aussi son été 2020 agité. «Dans tous les clubs que j’ai quittés, je l’ai fait avec la même tranquillité d’esprit. Parce que j’ai toujours tout fait. Comme si j’avais été supporter toute ma vie, c’est comme ça que je me suis donné à fond. La preuve au PSG… », a-t-il lancé avant de poursuivre.

Edinson Cavani s’est senti utilisé

« Quand j’ai quitté le PSG, c’est parce que mon contrat se terminait et qu’ils ne m’avaient pas proposé de le renouveler. Ils avaient prévu que je sois libéré. La fin de saison est arrivée, la pandémie a frappé et ils ont joué cette 'mini Ligue des Champions’, ce format étrange. Lorsqu’ils ont su que la Ligue des champions allait être jouée, ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue dans cette compétition. J’ai mes principes, et je sais que je donne le maximum là où je suis, parce qu’il y a un club qui vous fait confiance et qui vous paie, alors je donne tout ce que j’ai. Mais si quelque chose ne va pas, je vous le dirai. C’est comme ça que ça s’est passé. J’ai dit que je n’allais pas renouveler mon contrat, parce qu’ils voulaient le faire, pour qu’ils aient cette concurrence en attaque, parce qu’il y avait cette compétition», a ainsi expliqué l’international uruguayen. Il a ensuite expliqué qu’il avait donc été vexé par le traitement du PSG, qui a donc voulu le récupérer uniquement pour jouer la compétition.

«Comment ne pas emmener Cavani dans cette compétition, même si vous avez de grands joueurs ? Pourquoi ne m’avez-vous pas offert cette possibilité plus tôt, pourquoi ne m’avez-vous pas dit que vous me faisiez confiance et que vous vouliez que je continue ? Après, j’aurais pris la décision de continuer ou non. Mais la fin est arrivée et je suis parti en paix avec moi-même parce que je suis mes principes. J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment de partir de ce PSG, que ça s’arrêtait là de cette façon et qu’il n’y avait pas besoin d’y penser plus longtemps. Je suis comme ça parce que je le vis à fond et je ne retiens rien. » Voilà qui est clair et qui explique bien des choses. Quatre ans après, Edinson Cavani a donc réglé ses comptes avec le PSG. Et s’il semble avoir tourné la page, à la lecture de ses déclarations, on sent un homme touché par la gestion du PSG dans ce dossier à l’été 2020.

