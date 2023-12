Adana Demirspor, Sénégal : la folle rédemption de M’Baye Niang

Il avait quitté la France cet été dans l’anonymat le plus total. Un an après avoir subi une inéluctable descente en Ligue 2 avec Bordeaux, M’Baye Niang avait été renvoyé à ses doutes au mois de juin. Au terme d’une saison pénible vécue avec le promu auxerrois, l’international sénégalais (23 sélections, 4 buts) n’avait pas pu éviter une nouvelle relégation de son club. Pas le temps de gamberger, l’ancien Rennais s’est finalement trouvé une porte de sortie en Turquie, à l’Adana Demirspor. Tout sauf un enterrement.

Depuis son arrivée sur les bords du Bosphore, l’attaquant de 28 ans cumule les buts et retrouve des hauteurs auxquelles il nous avait habituées, notamment au Stade Rennais. Aux côtés de Nani, Mario Balotelli, et d’autres anciens pensionnaires de Ligue 1 tels que Yusuf Sari (ex-OM pisté par l’OL), Arber Zeneli, Benjamin Stambouli, Edouard Michut ou encore Younès Belhanda, le joueur formé au Stade Malherbe de Caen s’est adapté en un clin d’oeil à son nouvel écosystème. Depuis le début de saison, il est tout simplement le meilleur buteur de son club avec 8 réalisations en Super Lig.

La CAN dans le viseur ?

Si Mario Balotelli avait la stature pour jouer les premiers rôles de l’Adana, sa blessure a redistribué les cartes depuis octobre. Et comme la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, encore moins dans le football, il semble difficilement imaginable que l’entraîneur Serkan Damla se passe désormais de Niang, son numéro 9 attitré depuis son arrivée (il avait remplacé Patrick Kluivert au débotté, renvoyé début décembre) Encore plus à l’heure où ce club, dirigé par l’ambitieux président Murat Sancak, qui avait promis lors de la montée en Super Lig, en 2021, l’arrivée de grands noms du football - il n’a pas menti -, s’est récemment invité dans le haut du panier du championnat.

Quelques mois après son impressionnante 4e place décrochée, l’Adana Demirspor continue de rêver d’un dessein européen. Si le club reste sur une série de 5 matches sans victoire (2 défaites, 3 nuls dont 3 matches face au top 3), l’objectif reste de faire aussi bien que la saison passée et son barrage de C4 perdu face à Genk. Une ambition qui sera à l’évidence partagée par M’Baye Niang, lequel n’a plus connu le parfum des rencontres continentales depuis la saison 2020/2021 de Rennes en Ligue des Champions. Avec des performances aussi abouties, il pourrait également prétendre à un retour en sélection, alors que le Sénégal disputera la CAN au mois de janvier. Un appel qui tomberait à point nommé.