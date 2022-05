Les plans mercato du Real Madrid pour cet été

La page sera dure à tourner, mais ils n'auront pas le choix. Maintenant qu'ils savent que Kylian Mbappé ne défendra pas la tunique merengue la saison prochaine, les dirigeants du Real Madrid vont pouvoir travailler avec un peu plus de calme et de tranquilité. Il faut dire qu'après ce doublé, un peu inattendu on ne va pas se mentir, l'effectif n'a pas nonplus besoin d'énormes retouches. Au niveau des arrivées, on sait déjà qu'Antonio Rüdiger est le premier renfort offert à Carlo Ancelotti pour la saison à venir.

Le défenseur allemand va débarquer de Chelsea libre de tout contrat. Un secteur défensif qui devrait être le principal chantier de l'été, puisqu'un latéral droit est aussi attendu, même si Daniel Carvajal a plutôt bien terminé la saison. Le nom de Pedro Porro, défenseur du Sporting, est ainsi revenu sur la table à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Puis, un milieu de terrain devrait aussi être recruté, avec cet intérêt très prononcé pour le Monégasque Aurélien Tchouaméni, dossier qui est à l'origine d'une nouvelle guerre entre Parisiens et Madrilènes. Comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité, le PSG a des arguments solides... Une chose est sûre, AS indique que l'été devrait être plutôt calme et que l'objectif est de dégraisser plutôt que d'empiler les joueurs.

Peu de nouveaux visages

Quant aux départs, on sait déjà que les trois joueurs en fin de contrat, Isco, Marcelo et Gareth Bale, ne seront pas prolongés et ne seront donc plus dans l'effectif la saison prochaine. L'objectif du Real Madrid est désormais de se séparer de ses indésirables, à savoir Luka Jovic et Mariano Diaz. Viennent ensuite deux joueurs dont l'avenir est plutôt flou : Marco Asensio et Dani Ceballos, surtout que leur contrat expire en 2023. Tout dépendra aussi des offres qui arriveront sur la table.

Puis vient le cas des prêtés. Contrairement à ce qui avait pu être dit, ils ne seront pas tous bazardés. AS indique que Mayoral (prêté à Getafe) risque finalement de bien entrer dans les plans de Carlo Ancelotti et d'être la doublure de Karim Benzema. De même pour Alvaro Odriozola, qui était à la Fiorentina cette saison. Quant à Reinier et Take Kubo, les deux sont extra-communautaires, ce qui rend difficile leur intégration niveau administratif. Ils sortent en plus de saisons assez moyennes à Dortmund et à Mallorca. Mais vous l'aurez compris, il n'y aura a priori pas de folies cet été du côté de Madrid.