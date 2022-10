Francfort-OM : la réaction à chaud de Kolo Muani

Ce mercredi soir, Francfort a encore une fois pris le meilleur sur l'OM lors de la 5eme journée de Ligue des champions (2-1). Les Allemands peuvent plus que jamais à croire à la qualification. Après la rencontre, au micro de RMC Sport, l'ancien Nantais Randal Kolo Muani, buteur dans ce match, a laissé parler toute sa joie.

La suite après cette publicité

«Franchement, on prend du plaisir. On a lutté, c'était compliqué en deuxième période. On a su tenir. On peut être fier de nous. On a joué avec nos forces en restant ensemble. On a su marquer nos actions, on ne s'est pas jeté. On a fait ce qu'il fallait et on peut être fier de nous. Ce n'est pas encore fini, on va tout donner et jouer avec le cœur.»