L'OM réactive la piste Fabien Centonze

En toute fin de mercato, les téléphones ont beaucoup sonné du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, Bouna Sarr, le latéral droit du club phocéen, était vendu du côté du Bayern Munich, laissant seul pour ce poste Hiroki Sakai, qui commence à vieillir (30 ans). Par conséquent, dans les ultimes heures, les Marseillais ont cherché un joueur pour compléter leur effectif.

Le directeur du football, Pablo Longoria, avait jeté son dévolu sur le jeune Danois de Genk, Joakim Maehle. L'affaire a finalement capoté en toute fin de mercato. Cet hiver, l'OM a dressé trois priorités pour se renforcer : le poste de latéral droit, celui d'attaquant et enfin celui de latéral gauche. Concernant l'attaquant, tous les regards sont tournés vers l'Italie.

Fabien Centonze était déjà dans les petits papiers

En effet, le Polonais Arkadiusz Milik (Naples) est en fin de contrat dans six mois et ne joue plus. Sauf que financièrement, cela coûte au moins dix millions d'euros et les finances de l'OM sont exsangues. En revanche, pour le poste de latéral droit, peu de choses filtrent depuis que le fameux Maehle s'est engagé avec l'Atalanta Bergame.

Dans son édition du jour, La Provence nous apprend que Pablo Longoria aurait réactivé la piste menant au défenseur de Metz, Fabien Centonze (24 ans). Un temps annoncé comme possible joker, l'ancien Lensois était finalement resté en Moselle. Reste à savoir si, cet hiver, les derniers dauphins du Paris SG en championnat sauront se montrer suffisamment convaincants.