Vidéo : les images du retour de Seko Fofana à Lens !

En trois saisons passées à Lens, Seko Fofana a laissé une trace indélébile dans le coeur des supporters artésiens. Âme créatrice du Racing Club durant cette période, le milieu ivoirien a finalement accepté le pont d’or que lui a offert Al-Nassr cet été. Remplaçant au sein de la formation saoudienne, le natif de Paris a fait son retour à Bollaert ce dimanche.

En effet, en amont du derby du Nord entre Lensois et Lillois, celui qui portait le numéro 8 durant son aventure avec les Sang et Or est venu saluer son ancien public et en a profité pour donner le coup d’envoi fictif de la rencontre. Alors qu’il semble toujours porter Lens dans son cœur, l’accueil que lui ont réservé les supporters artésiens a été très chaleureux.