Real Madrid : la réaction d’Endrick après son premier but

Endrick a inscrit ce dimanche son premier but sous le maillot du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Contrairement à Kylian Mbappé, le phénomène brésilien a réussi ses débuts dans l’antre du club madrilène. Buteur au bout du temps additionnel (90+6') d’une frappe sèche au premier poteau, l’attaquant de 18 ans n’a pas su cacher son émotion après la rencontre. « Je suis très heureux, c’est un rêve qui se réalise. J’avais déjà joué ici au Bernabéu avec la sélection brésilienne, j’avais pu marquer un but… mais ce n’était pas avec le Real Madrid. Aujourd’hui, c’était ma première avec le Real Madrid, je suis sans voix, je ne peux que remercier Dieu pour tout ce qui m’arrive », a-t-il déclaré au micro de Real Madrid TV.

Ce premier but n’est censé être que le début de l’histoire entre Endrick et le Real Madrid. Le Brésilien a cependant pris le temps d’apprécier cet accomplissement. « Je pense que nous sommes tous heureux, nous avons joué ici devant nos familles. Nous avons gagné 3-0, j’avais ma famille ici et ils savent combien j’ai travaillé et souffert. Ils ont aussi souffert. Les gens me critiquaient et ma famille aussi, ma petite amie aussi. Nous avons tous vécu beaucoup de choses et vivre ce moment est merveilleux ». Le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien (16 ans et 98 jours), était annoncé hors des plans de Carlo Ancelotti avant la rencontre face à Valladolid, son but de grande classe pourrait peut-être faire bouger les choses…